川普将会亚美尼亚与亚塞拜然领袖 举行和平峰会

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普宣布，他明天将接待亚美尼亚和亚塞拜然领导人，举行他所称的「历史性和平峰会」，目的要结束这两个前苏联加盟共和国长达数十年的冲突。

法新社报导，川普今天在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文表示，亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）和亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）「将与我一同在白宫，举行正式的和平签署仪式」。

亚美尼亚和亚塞拜然是数十年的宿敌，曾为存在争议的卡拉巴赫地区（Karabakh）而两度交战。2023年，亚塞拜然在一场闪电战中从亚美尼亚军队手中夺回此地，导致逾10万亚美尼亚人逃离该地。

两个国家已举行多次会谈，目的在取得和平解决方案，包括上个月在阿拉伯联合大公国举行的会谈，但情势难以突破。

川普写道：「这两个国家多年来一直处于战争状态，造成数以千计民众丧生。」

川普说：「过去许多领导人都试图结束两国战争，但都不成功，直到今天所幸有『川普』。我的政府已经与双方接触有一段时间。」他补充表示：「这两位勇敢的领袖做了正确的事，我感到非常骄傲。」

川普曾表示，坚信自己在各种国际冲突中进行调解的努力，值得获得诺贝尔和平奖。

他说，华府将与两国签署双边协议，「和两国共同寻求经济机会，以便我们能够完全释放南高加索地区（South Caucasus）的潜力」。（译者：纪锦玲）