The Swiss voice in the world since 1935

川普将会亚美尼亚与亚塞拜然领袖　举行和平峰会

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普宣布，他明天将接待亚美尼亚和亚塞拜然领导人，举行他所称的「历史性和平峰会」，目的要结束这两个前苏联加盟共和国长达数十年的冲突。

法新社报导，川普今天在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文表示，亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）和亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）「将与我一同在白宫，举行正式的和平签署仪式」。

亚美尼亚和亚塞拜然是数十年的宿敌，曾为存在争议的卡拉巴赫地区（Karabakh）而两度交战。2023年，亚塞拜然在一场闪电战中从亚美尼亚军队手中夺回此地，导致逾10万亚美尼亚人逃离该地。

两个国家已举行多次会谈，目的在取得和平解决方案，包括上个月在阿拉伯联合大公国举行的会谈，但情势难以突破。

川普写道：「这两个国家多年来一直处于战争状态，造成数以千计民众丧生。」

川普说：「过去许多领导人都试图结束两国战争，但都不成功，直到今天所幸有『川普』。我的政府已经与双方接触有一段时间。」他补充表示：「这两位勇敢的领袖做了正确的事，我感到非常骄傲。」

川普曾表示，坚信自己在各种国际冲突中进行调解的努力，值得获得诺贝尔和平奖。

他说，华府将与两国签署双边协议，「和两国共同寻求经济机会，以便我们能够完全释放南高加索地区（South Caucasus）的潜力」。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
28
49 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团