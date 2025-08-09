The Swiss voice in the world since 1935

川普将会蒲亭　泽伦斯基：乌克兰领土不让给占领者

此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅9日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒体发文警告，乌克兰人不会将土地让给占领者。

泽伦斯基在社群媒体发文表示，乌克兰已准备好迎接能带来和平的实质解决方案。但他同时警告，没有基辅参与的任何解决方案都无法带来和平，他并排除将领土割让给俄罗斯。

川普（Donald Trump）昨天在白宫见证亚美尼亚与亚塞拜然领袖签署和平协议时对媒体记者表示，攸关俄乌和平的协议已接近完成，内容包括「一些领土交换，以利两国」，但他未透露更多细节。川普还宣布，8月15日将在阿拉斯加和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面。

俄罗斯和乌克兰今年来已举行了3轮和谈，都无显着成果。而川普和蒲亭即将在美国阿拉斯加州举行的峰会能否让和平更快实现，仍不得而知。

美国、欧洲和乌克兰已多次呼吁停火，都遭到蒲亭抗拒；他也排除现阶段与泽伦斯基会谈。但泽伦斯基表示，两人会晤对于推动协议是必要的。

这次川蒲会将是4年多来美俄现任总统首次峰会，上次是2021年6月时任美国总统拜登（Joe Biden）和蒲亭在日内瓦会面。

川普和蒲亭上一次会面则要回溯至2019年的20国集团（G20）峰会期间。但川普今年1月重返白宫后，两人已多次通话。

