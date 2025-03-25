川普将停止提供资金给美国公共媒体 称乐意这么做

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天表示，他「乐意」削减全国公共电台和美国公共电视网的资金。亿万富豪马斯克（Elon Musk）带领的美国政府效率部（DOGE）据说预计本周稍晚审查这两个机构。

记者询问川普（Donald Trump）他是否将会停止对全国公共电台（National Public Radio，NPR）和美国公共电视网（Public Broadcasting Service，PBS）提供资金，川普回答说，「我很乐意这么做」，并表示这些机构获得的资金数目「非常不公平」。

美国公共电视网与全国公共电台数十年来提供「芝麻街」（Sesame Street）等教育、新闻、文化与地区性节目，是美国少数的非商业媒体。

长期反对公共媒体的共和党认为，两个依靠政府资金与捐款营运的媒体立场偏左，未能反映社会立场，但过去共和党执政期间少见删除预算或立法裁撤等行动。

去年底，NPR发言人赖拉（Isabel Lara）向纽时表示，公共电台若无政府资金，将使关注地方新闻与运动、文化活动采访的资源减少。PBS发言人盖恩兹（Jeremy Gaines）强调，PBS提供的服务对美国民众至关重要。