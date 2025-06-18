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川普将再签行政命令 3度让TikTok在美继续营运

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（法新社华盛顿17日电） 白宫今天表示，美国总统川普本周将再宽限90天，让TikTok寻找非中国买家，这是他第3度延后对这款广受欢迎应用程式（App）的禁令。

美国一项联邦法律以国家安全为由要求TikTok出售，否则被禁，这项法律原定川普今年1月就职的前一天生效。川普就职时首度宣布将TikTok在美国「不卖就禁」的期限延长75天，之后第2度延长到6月19日。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）在声明中表示：「川普总统本周将签署一项额外的行政命令，让TikTok继续营运。正如川普总统多次说过的话，他不希望TikTok熄灯。」

李威特说：「这次期限将延长90天，政府在这段期间将致力确保这项交易完成，以便美国人民能够继续使用TikTok，并确保他们的资料安全无虞。」

川普在去年总统大选期间相当倚重社群媒体，他曾表示喜欢这款短影音平台。

他在今年5月初接受国家广播公司新闻网（NBC News）访问时说：「我对TikTok有些感情。如果需要延期，我愿意延期。」

川普原本长期以来支持禁用TikTok或要求TikTok母公司字节跳动从TikTok撤资，但后来改变立场，矢言捍卫TikTok，因为他相信TikTok帮助他在去年11月大选中获得年轻选民支持。

英国华瑞克商学院（Warwick Business School）资讯系统学系助理教授辛赫（Shweta Singh）说，TikTok「已成为美中科技竞争的象徵，并成为新冷战中争夺数位控制权的爆发点之一」。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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