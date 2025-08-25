The Swiss voice in the world since 1935

川普扩大国民兵部署计画　再与民主党骂战

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天扬言要再度出动国民兵，这次目标是民主党大本营之一的马里兰州巴尔的摩市；川普正试图扩大他在打击犯罪与移民上的强硬行动。

川普在最新的网上骂战，将巴尔的摩形容为「失控、充斥犯罪」的城市；包括马里兰州长摩尔（Wes Moore）在内的民主党籍州长当前不断在重要政治场合接连抨击川普。

本月，川普已将国民兵部署至华盛顿街头；这场备受批评的武力展示，被他称为等同于「联邦接管美国首都的治安」。

美国军方表示，国民兵24日起开始在华盛顿携带武器。此前国民兵虽可调用武器，但一直存放在军械库中。

今年6月，川普下令把近5000名国民兵开进洛杉矶，理由是平息针对移民执法的抗争。川普此举引发加州州长纽松（Gavin Newsom）强烈反对。纽松普遍被视为2028年潜在的总统候选人。

美国媒体还报导，川普政府正计划派遣数千国民兵到美国第三大城芝加哥，引发当地民主党人强烈反弹。

至于巴尔的摩，川普在他的「真实社群」（Truth Social）平台发文：「如果摩尔需要帮助，就像洛杉矶的『摆烂松』一样，我会派出部队─就像现在邻近的华盛顿所做，迅速清理犯罪。」刻意使用带有贬义的绰号来称呼纽松。

