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川普批金砖国家采「反美政策」 中国称无针对性

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（法新社北京7日电） 美国总统川普（Donald Trump）指支持金砖国家（BRICS）「反美政策」的国家将被徵收额外10%的关税。对此，中国外交部今天说，金砖机制是国际的积极力量，金砖合作是开放包容的，不针对任何国家。

中国外交部发言人毛宁表示，「我们觉得金砖机制是国际上的一个积极力量，金砖合作是开放包容的，不针对任何国家」。

至于关税问题，毛宁说，「我们一贯反对搞关税战、贸易战，反对以关税作为胁迫施压的工具，肆意加徵关税不符合任何一方的利益」。

金砖国家当地时间6至7日在巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）举行峰会。在6日发表的联合声明中，金砖国家领袖在未提到川普之名的情况下，将矛头指向川普的全面性关税措施，对「不公正、单方面的保护措施，包括无差别提高对等关税」提出警告。

川普则于美东时间6日在社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说，「任何支持金砖国家反美政策（Anti-American policies）的国家都将被徵收额外10%关税。这项政策不会有任何例外。感谢各方对此事的关注」。

不过，川普并未阐明或进一步说明贴文所称的「反美政策」为何。

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