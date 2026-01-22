川普控告摩根大通因政治因素关闭帐户 索赔50亿美元

（法新社纽约22日电） 美国总统川普今天对摩根大通集团（JPMorgan Chase）及执行长戴蒙（Jamie Dimon）提起诉讼。根据民事起诉状，川普控称自己因政治因素遭不当「取消银行帐户」（debanked）。

川普在佛罗里达州州法院提起的民事诉讼中，要求至少50亿美元赔偿。

民事起诉状聚焦这家全美最大银行在2021年1月6日美国国会大厦遭袭事件后，切断与川普往来的决定。川普在2020年总统大选败给拜登但拒绝认输。

摩根大通表示，此案「毫无根据」，同时呼吁进行监管改革以「防止银行体系被武器化」。

根据民事起诉状，川普于2月19日接获通知，摩根大通将关闭多个帐户，导致他遭受「相当重大的财务损害」。

民事起诉状指出，川普和旗下企业不仅因无法使用摩根大通银行服务而受损，还因交易与运用资金能力受到严重影响，被迫与其他金融机构签订条件较不利的业务协议，造成严重冲击。

摩根大通表示将对这起诉讼全力因应，并在声明中强调「不会因政治或宗教因素关闭帐户」。

摩根大通指出，「我们关闭帐户，是因为这些帐户对公司构成法律或监管风险。我们对此感到遗憾，但相关规定与监管期待往往迫使我们这么做」，还表示支持改革，以「防止银行体系被武器化」。

摩根大通表示，「我们对川普总统控告我们感到遗憾，但我们相信这起诉讼毫无根据…我们尊重总统提告的权利，也尊重我们为自己辩护的权利，这正是法院存在的目的。」

这起诉讼虽针对的是摩根大通这家商业机构，但也属于川普及其盟友更广泛行动的一部分，意在重新诠释2021年1月6日国会大厦遭袭击事件。（编译：徐睿承）