川普提名前PayPal营运长担任AI与加密货币沙皇

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统当选人川普今天晚间宣布，他将任命线上交易支付平台PayPal的前营运长塞克斯（David Sacks）担任白宫新设的「人工智慧（AI）与加密货币沙皇」一职。

塞克斯这位富有的美国科技界企业家，将为川普（Donald Trump）政府在加密货币与AI方面提供意见。

川普在社群媒体发布贴文表示：「大卫（塞克斯名）将引领政府在AI与加密货币方面的政策，这2个领域攸关美国未来的竞争力。」

川普还说，塞克斯「将保卫网路言论自由，并带领我们远离科技业巨擘的偏见与审查」。

川普并宣布，塞克斯将领导总统科技顾问会议（President’s Council of Advisors on Science and Technology，PCAST）。

塞克斯被视为所谓「PayPal帮」一员，这群有影响力的科技企业家还包括特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）和PayPal创办人之一提尔（Peter Thiel），他们全都是PayPal草创阶段元老，当中有些人利用自身影响力支持保守派的政策及候选人。

塞克斯在这次美国总统大选力挺范斯（J.D. Vance）担任川普的竞选搭档，并邀请范斯上他的Podcast节目。

PayPal于2002年被美国拍卖网站eBay（电子海湾）收购后，塞克斯转为协助创立其他科技公司，包括后来被微软（Microsoft）买下的企业用社群网路平台Yammer。

塞克斯和马斯克一样都出生于南非，也同样热衷投资新创事业。

与此同时，比特币今天一度突破具有象徵意义的10万美元大关。自川普当选以来，比特币价格已飙升逾50%，川普曾矢言要让美国成为「比特币与加密货币的世界之都」。