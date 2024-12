川普提名前PayPal营运长担任AI与加密货币沙皇

(法新社华盛顿5日电) 美国总统当选人川普今天晚间宣布,他将任命线上交易支付平台PayPal的前营运长塞克斯(David Sacks)担任白宫新设的「人工智慧(AI)与加密货币沙皇」一职。

塞克斯这位富有的美国科技界企业家,将为川普(Donald Trump)政府在加密货币与AI方面提供意见。

川普在社群媒体发布贴文表示:「大卫(塞克斯名)将引领政府在AI与加密货币方面的政策,这2个领域攸关美国未来的竞争力。」

川普还说,塞克斯「将保卫网路言论自由,并带领我们远离科技业巨擘的偏见与审查」。

川普并宣布,塞克斯将领导总统科技顾问会议(President’s Council of Advisors on Science and Technology,PCAST)。

塞克斯被视为所谓「PayPal帮」一员,这群有影响力的科技企业家还包括特斯拉(Tesla)执行长马斯克(Elon Musk)和PayPal创办人之一提尔(Peter Thiel),他们全都是PayPal草创阶段元老,当中有些人利用自身影响力支持保守派的政策及候选人。

塞克斯在这次美国总统大选力挺范斯(J.D. Vance)担任川普的竞选搭档,并邀请范斯上他的Podcast节目。

PayPal于2002年被美国拍卖网站eBay(电子海湾)收购后,塞克斯转为协助创立其他科技公司,包括后来被微软(Microsoft)买下的企业用社群网路平台Yammer。

塞克斯和马斯克一样都出生于南非,也同样热衷投资新创事业。

与此同时,比特币今天一度突破具有象徵意义的10万美元大关。自川普当选以来,比特币价格已飙升逾50%,川普曾矢言要让美国成为「比特币与加密货币的世界之都」。