川普政府「研拟」暂停非法移民有权挑战拘留令

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（法新社华盛顿9日电） 白宫副幕僚长米勒今天透露，美国总统川普为打击非法移民，正在考虑暂停其「人身保护令」（habeas corpus），也就是宪法保障的基本人身自由，包括向法院提出挑战拘留令的权利。

米勒（Stephen Miller）告诉媒体记者：「宪法规定得很清楚，而这无疑是最高的国内法，在（非法移民）入侵的情况下，（宪法）赋予的人身保护令可被中止。」

米勒表示：「这是我们正在积极考虑的1个选项。」他也坦言，能否成行「很大程度取决于」未来遭遇法律挑战时「法院是否做出正确的事」。

川普角逐白宫大位时，承诺将遣返数以百万计无证移民，并多次将这类移民身处美国境内称为「入侵」。

川普1月上任后不断设法加紧驱逐移民，但他的努力数度在联邦法院受阻，法官的理由是面临遣返的移民未享有正当法律程序。

川普的行动之一是3月援引晦涩的战时法律、1798年订定的「外国敌人法」（Alien Enemies Act），来将数百名遭指为委内瑞拉黑帮分子的移民迅速遣送至中美洲国家萨尔瓦多的1座监狱。

上一次美国政府援引外国敌人法是在第二次世界大战期间，当时是为了集中拘留日本裔美国人。在此之前则是在1812年战争（War of 1812）与第一次世界大战期间援引过。

数个美国联邦法院已阻止川普政府再利用外国敌人法来遣返移民，美国最高法院也已介入，裁定若移民依这道法律面临遭到遣返，有权就驱逐令在法院提出挑战。

川普政府若暂停让非法移民享有人身保护令，便可能省下个人驱逐程序、加快遣返速度；但这么做几乎确定会遭遇强硬的法律挑战，最后由最高法院定夺。

美国历史上暂停人身保护令的例子屈指可数，最为人知的是前总统林肯（Abraham Lincoln）在1861至1865年内战期间采取这项措施；1941年12月日本偷袭珍珠港后也在夏威夷施行过。