川普政府下令美国之音等媒体裁员600多人

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普的政府今天下令美国之音（VOA）等数个美国政府资助的媒体裁员600多人，不顾法律争议及遭指美国对手将因此受益的批评，执意推进大砍人力行动。

力挺川普（Donald Trump）而获任命的美国国际媒体署（US Agency for Global Media）高级顾问雷克（Kari Lake）表示，为了「拆解臃肿、缺乏问责的官僚体系，早就该」进行这些裁员。

雷克在声明中还说，她将与美国国务院和国会合作，「确保美国的叙事是现代化、有效且与美国外交政策相符」。

川普3月发布命令冻结美国之音的运作，是这个机构自1942年创立以来首见。

川普政府继先前提供自愿离职方案及与外包人员解约后，今天再对639名员工发出解雇通知。雷克表示，至今已消除约1400个职位，仅剩250个。

美国之音这波裁员包括波斯语部门的记者。一周前以色列攻击伊朗后，他们还一度被召回工作。

尽管美国国会已批准这些媒体的拨款，川普政府仍进行这项裁员行动。3名员工已对此提告，表示「莫斯科、北京、德黑兰和各极端组织正让资讯空间大量充斥反美言论。别让美国声音消失、弃守阵地」。