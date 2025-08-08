川普政府动员爱国偶像 招募执法人员加强打击移民

（法新社洛杉矶7日电） 从山姆大叔到超人，美国川普政府正在动用爱国偶像以及与战争时期愈来愈相似的言论，来招募美国民众加入川普总统打击移民的执法行动。

过去一周，承诺提供5万美元（约新台币149万元）签约金给新「遣返官员」的职缺广告充斥社群媒体，广告还搭配爱国动员口号「美国需要你」（America Needs You）。

白宫官员分享第一次世界大战风格的海报，其中一张是山姆大叔戴着移民暨海关执法局（ICE）棒球帽；而曾饰演超人的演员狄恩凯恩（Dean Cain）则宣称，他将「尽快宣誓成为移民暨海关执法局探员」。

狄恩凯恩曾在1990年代电视影集「新超人」（Lois & Clark: The New Adventures of Superman）中饰演这位钢铁英雄。他向福斯新闻（FOX News）表示：「这么多爱国人士挺身而出，我很自豪能身为其中一员。」

全美各地农场、工厂及居家卖场家得宝（Home Depot）停车场近期屡屡发生蒙面突击行动，引发争议，而这波行动的主要执行机构移民暨海关执法局，如今正竭尽全力、以惊人速度招募新探员。

在获得额外750亿美元资金后，移民暨海关执法局成为美国经费最高的执法机构，甚至超越联邦调查局（FBI）。川普已指派移民暨海关执法局每年遣返100万名非法移民。

为了达成这个目标，国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）承诺将招募1万名新人，此举将让移民暨海关执法局人力规模暴增50%。