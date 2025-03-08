川普政府断哥大131亿元联邦补助

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（法新纽约7日电） 因抗议群众集会反以色列攻打加萨，美国总统川普政府今天表示，删除拨发给哥伦比亚大学4亿美元（约新台币131亿元）的联邦补助款，并指控哥大未保护犹太学生不遭受骚扰。

4个联邦政府机构发声明宣布，「由于校方一直没处理犹太学生被骚扰的问题，立即撤销拨发哥伦比亚大学（Columbia University）的4亿美元联邦补助款与合约」。

川普本周表示，凡是放任「非法抗争」的学校，他将删除给予校方的补助款，这是他扬言断绝联邦补助款给美国教育体系的最新举措。 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日攻击以色列南境后，包括哥大在内的美国多所大学院校，爆发反对以军出兵加萨走廊（Gaza Strip）的大规模学生抗争，这些示威抗议引发反犹太主义（anti-Semitism）的指控。 哥大的发言人表示：「我们正研议联邦政府机构发布的声明，并愿与联邦政府合作，恢复哥大的联邦补助款。我们对于哥大应负起的法律责任抱持严谨的态度，同时了解这项声明的严重性，并致力于对付反犹太主义，以及确保我们学生、教职员的安全和身心健康。」 哥大校园里的抗争本周仍未平息，因以色列前总理班奈特（Naftali Bennett）在哥大发表演说，逾200名亲巴勒斯坦的抗议民众4日发动反班奈特的抗争。

川普当天在自家「真实社群」（Truth Social）发文说：「不核拨联邦补助款给任何放任非法抗争的学院、学校或大学，煽动闹事的人一律监禁，或永久驱逐回原籍国，美国学生一律开除，情节严重者，依法逮捕。」