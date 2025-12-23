川普政府暂停5离岸风电案 国安风险为由

（法新社华盛顿22日电） 美国内政部今天表示，已暂停5件施工中的离岸风力发电计画案，理由是具有不明的国家安全风险。川普政府此举为风电产业的未来蒙上新阴影。

法新社报导，美国总统川普长期公开反对风力发电，尤其批评风力发电机的外型。川普政府也多次试图限制离岸风电的发展。

美国内政部公告指出，国防部于「最近完成」的机密报告中，提出所有大西洋沿岸风电计画会带来国安风险。

川普在今年1月上任当天就签署行政命令，禁止所有新的离岸风力发电计画开发许可；而几周前，一名法官才裁定川普这项禁令属违法。

内政部并未具体说明相关风险为何，但指出能源部也曾警告此类设施可能干扰雷达作业。

内政部强调，这项立即生效的暂停措施，政府将争取时间来厘清疑虑。

根据开发单位网站资料，丹麦能源巨商沃旭能源公司（Orsted）承揽的罗德岛（Rhode Island）外海的「革新之风」（Revolution Wind）风电计画，完工进度已达80%。

负责维吉尼亚州外海大型风电案的道明尼资源公司（Dominion Energy）表示，已接获指示必须停工90天，同时警告中断工程将「推升能源价格上涨，让数千个工作机会受威胁」。（编译：纪锦玲）