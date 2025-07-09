川普政府禁中国等外国对手购农地 维护国安

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普政府今天宣布，出于安全考量，美国将开始限制中国公民及其他「外国对手」购买农地。

美国农业部长罗林斯（Brooke Rollins）表示有必要采取这项举措，以因应她所谓对国家安全构成的「巨大威胁」。

罗林斯表示，外国购买美国农地正被当作「对付我们的武器」，并与其他内阁官员共同公布「全国农场安全行动计画」（National Farm Security Action Plan）。

她说：「从中国共产党收购美国农地，到对我们农业体系的犯罪利用，这类情况一再出现。」

她还说：「美国农业不仅关乎养活我们的家庭，更关乎保卫我们的国家，以及挺身对抗那些收购我们农地的外国对手。」

根据美国农业部的数据，截至2023年底，中国在美国农地的外国所有者名单中排名第20，持有约11万2234公顷农地。

罗林斯表示，川普政府也计划「收回中国和其他外国对手已经购买的农地」。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，五角大厦将禁止把美国军事基地附近的农地出售给「外国对手」。

赫格塞斯说：「身为负责领导国防部的人，我想知道谁拥有我们基地周围的土地。这是常识。外国对手再也不能以为我们没有在看。」

美国农地中最大的中国持有者之一是史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods），这家公司于2013年被中国企业万洲国际收购。