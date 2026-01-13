川普曾呛「我也不喜欢你」 澳驻美大使陆克文提前卸任

（法新社雪梨13日电） 澳洲政府今天表示，驻美国大使陆克文（Kevin Rudd）将离任，结束3年任期。陆克文曾遭美国总统川普当面指「我也不喜欢你」，使得他的任期始终笼罩在这番评语的阴影下。

曾任总理的陆克文将于3月31日卸任，转任纽约智库「亚洲协会」（Asia Society）会长。他在未担任公职期间，曾对川普发表过严厉批评。

去年10月在白宫举行的美澳会谈上，川普在电视转播的场合中表达对陆克文的蔑视，促使部分澳洲在野党人士呼吁终止他的大使职务。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）与外交部长发表联合声明表示：「陆克文在民主党与共和党政府执政期间，与我们最亲密的安全盟友与主要战略伙伴合作，为澳洲带来具体成果。」

「我们感谢陆克文博士在担任大使期间，以及过去身为澳洲总理和外交部长时所做出的卓越贡献。」

在赴华府就职前，陆克文曾形容川普是「史上最具破坏性的总统」与「西方的叛徒」，「把美国与民主拖入泥沼」。在川普于2024年11月重返白宫后，陆克文删除了这些评论。

在去年10月的白宫会面中，川普曾暗示陆克文或许该为过往的言论道歉。川普转向坐他一旁的艾班尼斯，问「他在哪里？他还在替你工作吗？」艾班尼斯尴尬地微笑，随后指向坐在他们正前方的陆克文。

陆克文开始解释：「总统先生，那是我担任这个职位之前的事。」

川普打断他的话，说：「我也不喜欢你。我不喜欢你。而且我大概永远都不会喜欢你。」

陆克文是精通中文的前职业外交官，他是在拜登执政期间获任命为大使，澳洲政府当时希望他在中国事务上的专长，能让他在华府发挥影响力。