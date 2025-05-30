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川普禁哈佛招收国际学生 美国法官延长禁令阻挡

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（法新社美国剑桥29日电） 在数以千计穿着深红色长袍的哈佛大学学生今天庆祝毕业之际，一名法官延长临时禁令，阻止美国总统川普试图禁止这所享有盛誉的大学招收国际学生的举动。

川普将哈佛大学视为打击美国菁英大学行动的核心目标，他也曾以自由派偏见和反犹太主义为由，威胁要冻结这些大学的经费。

美国法官巴洛兹（Allison Burroughs）表示，她稍后将发布初步禁制令，在各方就川普立场的合法性展开争论期间，「给予（国际学生）一些保障」。

哈佛大学的律师葛申戈恩（Ian Gershengorn）在波士顿的听证会上说：「我们的学生非常恐惧，而且（已经）有人转学（到其他大学了）。」

在听证会前最后一刻提交的文件中，川普政府发布正式意向通知，打算撤销哈佛大学招收外籍学生的资格，此举启动了相关程序。

这份文件给予哈佛30天的时间提交证据说明为何不应被禁止接纳和招收外籍学生；目前外籍学生占哈佛大学学生总数的27%。

巴洛兹已经暂时中止这项政策，并于今天延长中止期限，直到发布新的禁制令。

她说，将力求厘清川普政府官员的行动是否具有「报复动机」。

一名不愿具名的法学教授表示，川普政府正在延长学生们的痛苦。他还说：「哈佛处于这种炼狱之中，国际学生该怎么办？」

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