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川普禁外籍新生入境 哈佛扩大提告批报复

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普公告禁止哈佛大学外籍新生进入美国，哈佛大学今天将此事加入对川普政府的现有法律诉讼，指控政府对哈佛采取「报复」行动。

川普政府昨天晚间公告，将「暂停与限制」哈佛大学（Harvard University）外籍新生入境，为期6个月，已在学的外籍生也可能面临签证遭撤销的风险。

政府命令指出：「哈佛的行为已让它不再适合接待外籍学生与研究人员。」

哈佛在提交联邦法院的修正诉状中表示：「这并非政府首次试图断绝哈佛与国际学生的关系。」

「这是政府协调一致且不断升级的报复行动一环，显然意在惩罚哈佛行使宪法第一修正案权利，拒绝接受政府要掌控哈佛治理、课程及教职员与学生『意识形态』的要求。」

川普政府先前企图阻止哈佛招收并接待外籍学生，已遭法官挡下。

哈佛迅速于今年5月23日对政府行动提起诉讼，今天再将政府新公告纳入诉讼范围。

川普政府已将提供给哈佛的联邦补助和合约资金削减约32亿美元，并矢言未来将排除哈佛获得任何联邦资助。

哈佛在法院文件中承认，川普确实有权以公共利益为由限制某一类外籍人士入境，但政府此次行动并非如此。

哈佛表示：「如此一来，总统的行动并非出于保护『美国利益』，而是为了对哈佛采取政府报复行动。」

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