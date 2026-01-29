川普称下周宣布联准会新主席 痛批鲍尔未积极降息

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天表示，他下周将宣布新任联邦准备理事会（Fed）主席人选。川普曾多次批评现任主席鲍尔（Jerome Powell）未积极降息，今天稍早更以「蠢蛋」形容鲍尔。

川普连续数月对独立的联准会施压后，今天是在内阁会议作出以上表示。他稍早再度抨击鲍尔是个「蠢蛋」，因为鲍尔没有更快与更大幅地的降息。

鲍尔的联准会主席任期将于5月结束，川普预计将在之前揭晓接替人选。

这项职务的主要竞争者包括前联准会官员华许（Kevin Warsh）、联准会理事华勒（Christopher Waller）、贝莱德集团（BlackRock）全球固定收益投资长里德（Rick Rieder），以及川普首席经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）。

川普今天表示：「我们将在下周宣布，我想，大概在某个时间点。」

川普补充说：「我们将宣布联准会负责人」，「我认为，这会是一个能做好工作的人。」

他再度批评联准会，称利率仍然「太高，令人无法接受地高」。「我们应拥有全世界最低利率。应该再低2个百分点，甚至3个百分点。」

联准会昨天决定维持利率不变，因决策官员正等待更多相关经济数据，这个决定引发川普不满。

川普今天抨击鲍尔，声称这位联准会主席「在政治上有偏见」。

稍早，川普在他自家社群平台「真实社群」（Truth Social）表示，鲍尔「完全没理由」让利率维持在高档。

联准会昨天将利率维持在3.50%至3.75%的区间不变，并指出美国经济成长稳健，失业率趋于稳定。