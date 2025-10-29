川普称将在不久的将来会金正恩 访韩仍聚焦川习会

afp_tickers

3 分钟

（法新社空军一号机上29日电） 美国总统川普今天在前往南韩的途中表示，他预计将在「不久的将来」与北韩领导人金正恩会面。

川普（Donald Trump）在空军一号上向媒体表示：「在某个时间点，我们会与北韩接触。我想他们有这个意愿，而我也愿意。」

川普先前曾表示，他「很乐意」在本周访问南韩期间与北韩领导人见面。

在川普抵达南韩的几个小时前，北韩宣布在西岸外海试射海对地巡弋飞弹，向平壤的「敌人」展现实力。

川普已对金正恩（Kim Jong Un）发出邀请，希望在他访问朝鲜半岛期间会面，但川普在空军一号上表示，他此行焦点将是与中国国家主席习近平的会谈。

川普也将与南韩总统李在明（Lee Jae Myung）举行高峰会，这是他们在华府会面后，两个月来的第2次面对面会谈，讨论焦点可能落在贸易议题。

为这次外交行动增添变数的是，川普表示，他「很乐意」在访问期间与北韩领导人金正恩会面，甚至暗示制裁问题可能成为对话主题。

川普与金正恩上一次会面是在2019年，地点选在非军事区（DMZ），这是数十年来分隔南北韩的紧张冷战前线。

但北韩尚未公开回应邀请。至于川金会是否能成行，首尔官员的看法似乎分歧。

金正恩上月表示，他对过去与川普的会面仍有着「美好回忆」。他也公开表示，如果美国放弃对平壤放弃核武的「妄想性」要求，他将愿意进行会谈。

北韩资讯分析网站NK News创办人欧卡洛尔（Chad O’Carroll）告诉法新社：「川普已明确表示想见面。现在球在金正恩这边。」

然而，川普现在面对的金正恩已不同于2019年，在派遣数以千计的北韩士兵与俄罗斯军队并肩作战后，北韩在获得莫斯科的关键支持下变得更有底气。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）资深分析师洪敏（Hong Min）表示：「时间站在北韩这方，而且不像以前那样孤立。」