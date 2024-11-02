川普称当选将聘疫苗怀疑论者小罗勃甘乃迪任卫生要职

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（法新社华盛顿1日电） 前美国总统、共和党总统候选人川普今天表示，倘若11月5日总统大选胜选，他将提名小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）在他的政府出任「要职」。

川普（Donald Trump）在密西根州迪尔伯恩（Dearborn）一家高档清真餐厅外对记者表示，他对小罗勃甘乃迪充满信心，声称小罗勃甘乃迪拥有担任要职的完美资历。小罗勃甘乃迪是知名的疫苗怀疑论者，20年来助长关于疫苗的恶意造假资讯。

川普说：「他将在卫生保健方面扮演重大角色。」川普并以其招牌的夸张口吻说：「他在这方面懂的比任何人都多。」

川普还说，小罗勃甘乃迪的「一些观点，我十分认同，而且我长期以来都这么认为」。但是，对于是否支持小罗勃甘乃迪的疫苗相关言论，川普避而不答。

现年70岁的前民主党人小罗勃甘乃迪曾以独立身分参选总统，但在8月宣布退选，转而支持78岁的川普。

外界盛传小罗勃甘乃迪是川普内阁热门人选，最有可能是卫生部长。

小罗勃甘乃迪今天在密西根州为川普站台时说：「19年来，我每天早上祈祷，没有一天例外；祈求上天将我安排担任一项职务，可以终结这种疾病的长期流行。」

川普10月27日在纽约麦迪逊花园广场喧闹的造势大会上卖关子说，他将会「放手让小罗勃甘乃迪处理卫生事务」。不过，川普并未进一步说明。

川普10月31日晚间在内华达州竞选造势活动中告诉群众，小罗勃甘乃迪的职务内容将延伸至「妇女的健康」，更加触怒已因堕胎权倒退而不满的民主党人。

川普隔天加码。川普说：「他十分深入卫生等议题，所以将负责照顾女性的健康、男性的健康，以及你们小孩的健康。」

小罗勃甘乃迪还说：「我们是全球病夫，这一代的孩子是病夫。倘若你们让贺锦丽当选，将会有更多的这类情况发生。」

小罗勃甘乃迪自2000年代中期以来，在全球反疫苗运动中崛起成为领导者角色。小罗勃甘乃迪的父亲在1968年争取民主党党内总统候选人提名时遭暗杀身亡。

小罗勃甘乃迪的主张包括称COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗是「有史以来最致命疫苗」，并暗示此病毒有「种族针对性」专门伤害非裔和白人，而放过「艾希肯纳兹犹太族裔（Ashkenazi Jewish）和中国人。

小罗勃甘乃迪过去是备受推崇的气候律师，在民主党籍总统欧巴马执政时期一度被视为环保署署长热门人选，最后却落空。