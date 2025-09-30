川普称终结多场战争 未获诺贝尔奖将是「侮辱」美国

（法新社美国匡提科30日电） 美国总统川普（Donald Trump）自认化解多场战争，他今天表示，若他未因此获得诺贝尔和平奖，那将是对美国的「侮辱」。

川普长久以来一直渴望获得这项将于10月10日揭晓的殊荣。他在昨天公布加萨地区和平计画后，今天再度为自己争取获奖。

川普在数百名美国高阶军官前发表演说时说：「你会获得诺贝尔奖吗？绝对不会。他们会把奖颁给一个什么事都没做的人。」

「我告诉你们，这对我们国家来说将是极大侮辱。我不想拿，我是希望国家能拿到这个奖。」

「我们的国家理应获奖，因为前所未有过这样的成就。」

身为共和党人的川普长年对民主党籍前总统欧巴马（Barack Obama）2009年获和平奖一事耿耿于怀。

他今天演说时重申，自今年1月重返白宫以来，他已解决7场战争。

川普表示，若他与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在白宫共同公布的加萨计画顺利实现，「那我们将达成8场战争、8个月解决8场。这是很了不起的」。

哈玛斯（Hamas）目前尚未对该计画作出回应。

不过，在选出诺贝尔和平奖得主的挪威奥斯陆，普遍认为川普今年获奖的机率几乎是零。

研究诺贝尔和平奖并共同撰写一本相关着作的历史学家斯坦纳森（Oeivind Stenersen）告诉法新社：「这是完全无法想像的。」

挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）也强调，不会受到川普积极造势影响。

委员会秘书哈普威金（Kristian Berg Harpviken）近日接受法新社采访时表示：「当然，我们注意到有些候选人受到媒体大量关注，但这实际上对委员会内部的讨论并没有影响。」

川普政府近期所列的7场他宣称已和平落幕的战争，包含柬埔寨与泰国、科索沃与塞尔维亚、刚果民主共和国与卢安达、巴基斯坦与印度、以色列与伊朗、埃及与衣索比亚，以及亚美尼亚与亚塞拜然。

然而，尽管川普快速为其中一些进展邀功，例如今年5月宣布核武国家印度与巴基斯坦停火，许多说法其实仅属部分事实或不正确。（编译：陈政一）