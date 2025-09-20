川普称TikTok协议拍板 明年初访中

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天盛赞与中国国家主席习近平的通话，声称让中方脱手热门短影音平台TikTok的协议双方已拍板，并表示他将会访问中国。

这是川普重返白宫以来，全球两大经济体领导人第二次通话。尽管川普过去曾猛烈批评中国，但他如今试图控制双边紧张局势。

美国花极大力气力想把TikTok这款在美国年轻人间极为流行、川普也曾用来争取年轻选票的社群平台从中国手中夺下。

川普先是说，习近平在通话中「批准」TikTok协议，但随后解释「我们还需要（正式）签署……但我想那可能只是形式」。

川普说：「我们将会有（对TikTok）非常、非常严格的掌控。TikTok有巨大价值，我对它也有些偏爱，因为老实说我自己在上面表现得相当不错。」

他还说习近平承诺将与美国合作，结束俄乌战争。中国虽然声称自身是中立方，但却被西方国家指控间接支持俄罗斯。

川普稍早在自家社媒「真实社群」（Truth Social）上发文，称他与习近平在包括TikTok在内的诸多重大议题上「取得进展」。

他表示，将于下月底在南韩举行的亚太经合会（APEC）峰会期间与习近平会面，并将于明年初访问中国，还说习近平也会在适当时间访美，两人之后还会再找机会通话。