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川普签署命令 扩大美国深海采矿

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天签署行政命令扩大美国于国内、国际水域的深海采矿，盼扩大取得包括稀土在内等资源，不过环保人士对此表示忧心。

白宫幕僚表示，这项行动可让美国开采超过10亿公吨的深海结核（deep-sea nodules），为经济挹注数千亿美元。

事态发展的速度，让国际社会10年来为蓬勃深海产业所制定基本规则的努力付诸流水。

商业深海采矿目前仍处起步阶段。但随全球稀土竞争日益激烈，加上稀土领域目前由中国主宰，美国似乎决心扩大采矿能力，以利国防、先进制造业与能源工业。

根据这项政令，美国商务部长有60天时间「对国家管辖范围以外区域的海床矿产勘探、商业开采，加快执照审查与许可核发流程」。

命令还指出，加强深海采矿政策部分目的在于「加强与盟友与工业界的伙伴关系，以对抗中国对海床矿产资源影响力日增」。

联合国旗下「国际海床管理委员会」（International Seabed Authority）正努力制订深海采矿规则，在经济潜力与环境发生不可逆破坏之间取得平衡。但美国并非此机构成员。

许多国家都争相提升深海采矿能力，这被视为工业和绿色能源转型的潜在利多；但环保组织警告，这个过程可能造成严重的生态破坏。

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