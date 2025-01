川普胜利集会前向无名战士致敬

(法新社华盛顿19日电) 美国总统当选人川普今天在象徵意义十足的行程中,向最受尊崇的美国战争英灵敬献花圈。接下来,他将于重返权力之前举办盛大的胜利集会。

川普重返白宫之前已经参与热门短影音应用程式TikTok在美国恢复服务,以及致力中东和平等磋商工作。

与此同时,这位78岁共和党籍亿万富豪仍得分身出席诸多就职前仪式,包括前往华府郊外的阿灵顿国家公墓(Arlington National Cemetery)向无名战士致敬。

身穿黑大衣、红领带、黑手套的川普沉默站立在无名战士冢(Tomb of the Unknown Soldier)前方,副手范斯(J.D.Vance)站在他的身旁。

川普敬献系有红、白、蓝色缎带装饰的白花花圈,军号手吹响庄严「熄灯号」同时,他举右手敬礼。即将再度成为第一夫人的梅兰妮亚.川普(Melania Trump)和数名家族成员也出席仪式。

今天的仪式与川普去年8月以总统候选人身分走访阿灵顿国家公墓时意外惹出风波的景况形成鲜明对比。当时陆军批评川普幕僚动手推公墓官员。

不过整体氛围今天稍晚将会大相迳庭。川普举办的「让美国再次伟大胜利集会」(Make America Great Again Victory Rally)将在哥伦比亚特区(District of Columbia)约可容纳2万人的第一资本体育馆(Capital One Arena)星光熠熠地登场。