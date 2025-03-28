川普致函促举行核会谈 伊朗表示已回信

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗外交部长阿拉奇今天表示，伊朗已回覆美国总统川普的信件。川普日前致函伊朗最高领袖，在信中要求举行核子会谈，并警告如果拒绝，美方可能会采取军事行动。

阿拉奇（Abbas Araghchi）告诉伊朗官媒伊朗通讯社（IRNA）：「这个官方回应包括一封信函，我们在信中已向对方充分说明，我们对当前局势与川普（Donald Trump）信件的立场。」

阿拉奇补充道，这封信函是交给阿曼王国转交。美国与伊朗缺乏外交关系下，之前常由阿曼在两国间居中斡旋。他没有透露回覆的性质，或说明信件是何时送出。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在飞越加勒比海的机上被记者问到美国是否收到回信时，他说：「我还不打算对此发表评论。」

他谈到，美国预期会收到回覆，届时总统将决定是否采取下一步行动，以及执行何种措施。

川普2018年率美国退出伊朗核子协议，这项协议是以减轻对伊朗的制裁，换取德黑兰当局克制核子发展计画。川普如今则表示对外交会谈持开放态度。

川普3月初透露，他已致函伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。同时，他也推动对德黑兰祭出额外制裁的「最大程度施压」计画，并威胁如果伊朗拒绝谈判，美方可能采取军事行动。

阿拉奇说：「我们的政策仍然是不在『最大程度施压』与军事行动威胁下（与华府）直接谈判，但像过去那样的间接谈判可继续进行。」