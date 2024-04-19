川普被官司卡在纽约 拜登把握机会赴宾州造势

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（法新社华盛顿19日电） 美国前总统川普因「封口费案」开审被困在纽约，现任总统拜登希望利用这个机会进行选举造势，同时他也忍不住把竞选对手的窘境拿来开玩笑。

川普（Donald Trump）历史性的「封口费案」本周开审之际，拜登（Joe Biden）也在自己的出生地、关键摇摆州宾夕法尼亚州展开为期3天的巡回造势活动。

拜登造访了儿时旧居，并与甘乃迪（Kennedy）家族成员同台造势。同时，川普抱怨自己得待在「寒冷」的纽约法庭，无法投入选战活动。

81岁的拜登一脸正经谈到川普的处境：「在我前任治下，他现在可忙了，宾州流失27万5000个工作机会。」这番话让造势现场钢铁工人工会的听众大笑起来。

这是川普「封口费案」15日在纽约开庭审理以来，拜登首次公开提及川普的刑事审判，并一反自己过去对这件事保持沉默的态度。

为了避免被认为司法不公，拜登先前似乎极力避谈川普的诉讼，因为这会给予川普理由，让他声称自己是拜登领导下的猎巫受害者。

不过，两人打对台较劲之际，川普每周必须出庭4天，拜登也开始谈起川普的官司。

拜登3月发表激昂的国情咨文演说后，民调显示拜登支持度逐渐回升，现在与川普的民调表现势均力敌。

然而根据近日来的民调，川普仍在几个关键摇摆州领先拜登，这代表拜登必须把握时机打选战。