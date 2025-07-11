川普视察德州洪灾 无视删减联邦预算影响救灾质疑

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（法新社德州克维11日电） 美国德州洪灾导致数十名孩童在内至少120人丧生，各界对当局灾情应变的质疑声浪高涨，总统川普今天前往灾区视察。

这位共和党籍总统和第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）搭乘直升机抵达灾区德州中部丘陵地区（Hill Country）与急救人员、家属与官员见面。当地1周前因大雨河水暴涨，冲走房子、露营小屋、休旅车和民众。

川普和梅兰妮亚抵达灾情最严重的克尔郡（Kerr County）克维市（Kerrville），受到德州州长艾波特（Greg Abbott）迎接。

救援工作目前进入第8天，搜救人员在成堆瓦砾和泥土中寻找170多名失踪者，包括5名参加夏令营的女孩。

由于本周迄今未传出生还者救援通报，死亡人数将持续增加的忧虑日益升高。

川普对他削减联邦机构预算影响救灾的质疑置之不理，称洪灾是一场「百年难见的灾难，没人预料的到」。

川普接受国家广播公司新闻网（NBC News）电访指出：「在看到这可怕事件后，我想你会以某种形式发出警报，如果他们看到大量的水或任何东西，警报就会响起…但当地官员也和其他人一样遭受打击。」

在川普签署重大灾难声明释出联邦资源后，联邦紧急事故管理总署（FEMA）才于周末开始因应德州洪灾。

但川普迄今一直回避有关联邦紧急事故管理总署的未来问题。

这场洪灾是美国近年来最致命的灾难之一，也再度引发人们对川普计划逐步撤销美国联邦紧急事故管理总署、转由各州承担更大责任的质疑。（译者：徐睿承/核稿：屈享平）