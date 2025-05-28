川普觊觎不止 英王盛赞加拿大「强大且自由」力挺

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（法新社渥太华27日电） 英国国王查尔斯三世今天主持加拿大国会开议典礼时发表御座致辞，他以「强大且自由」称赞加拿大。时值美国总统川普再三扬言要并吞加拿大，英王此番发言被认为是力挺加拿大。

英王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）在致辞中表示：「民主、多元主义、法治、自决与自由是加拿大人民珍视的价值观，也是加拿大政府坚决捍卫的原则。」他并说，加拿大正面临「关键时刻」。 查尔斯三世在热烈掌声中，引用加拿大国歌歌词，称加拿大是「真北之邦，强大且自由！」 加拿大是大英国协（Commonwealth of Nations）成员，所以国家元首是查尔斯三世。这位76岁的英国君主在卡蜜拉王后（Queen Camilla）陪同下，应加拿大总理卡尼（Mark Carney）之邀访问渥太华。

川普一再提及要让加拿大成为美国第51州，不过查尔斯三世从未对此公开评论，但他的演讲措辞受到外界密切关注，观察他是否会含蓄地回应此一议题。

尽管查尔斯三世将演讲稿读得像其本人所言，但内容实际上是由加拿大总理办公室撰写，目的在阐述政府「建立强大加拿大」之优先事项，以及如何实现这些目标。

川普除威胁吞并加拿大外，还针对加拿大发动关税战。

查尔斯三世谨慎地说：「开放的全球贸易体系虽然并不完美，但几十年来一直帮助加拿大人走向繁荣，不过这套体系现在正发生变化。」

「我们必须保持眼睛雪亮：如今世界比二战以来的任何时候都更加危险与不确定。」

川普今天不甘示弱地在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发表意图吞并加拿大的文字，声称将提供其拟议的「金穹」（Golden Dome）飞弹防御系统保护加拿大，但川普并未提及查尔斯三世。

川普表示，加拿大非常希望加入「金穹」系统，不过如果它仍是一个分离且不同的国家，那就将要为此花上610亿美元；但若它成为美国珍视的第51个州，就无需花费任何费用。 川普并说：「他们（加拿大）正在考虑这个提议。」加拿大目前尚未回应川普的说法。