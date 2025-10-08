川普警告政府关门补薪可能扣发 众多公务员恐受影响

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天警告，联邦政府关门期间强制休假的公务员，若他认定某些人不该被补发薪资，这些可能就领不到这笔钱。

共和党籍的川普是在媒体问及一份白宫备忘录草案时，做出上述表示。这份备忘录主张，预计将有75万名被强制休假的员工，在重返工作岗位时不保证会获得薪资补发。

美国媒体报导，这份备忘录被视为川普对联邦参议院民主党人施压的最新手段，盼藉此促使他们支持共和党提出的重启政府决议案。

由于民主党要求延长即将到期的医疗补贴，拒绝支持临时预算案，导致非必要联邦机构10月1日起关门停摆。

美国联邦政府上一次关门发生在川普第1个总统任期之内，当时他签署「2019年政府雇员公平待遇法」（GEFTA），明文规定联邦政府停摆期间积欠的工资，事后一律补发。

但新的备忘录主张，根据修订过的「政府雇员公平待遇法」，这些员工的薪资必须经国会特别核拨，并非自动发放。

川普在白宫椭圆形办公室与加拿大总理卡尼（Mark Carney）共同出席活动时，谈及政府关门议题时说：「大致上，我们会照顾我们的人。」

「但有一些人真的不应当获如此关照，我们会用不同的方式处理他们。」

若真的扣发补薪，将被视为川普出手升高局势的重大举动。他先前已扬言，民主党若不让步，数以千计的休假员工恐将丢掉饭碗。

对此，华盛顿州联邦参议员莫瑞（Patty Murray）说，这份备忘录「公然违背法律的明文规定，而条文已写得再清楚不过了」。

她补充说：「川普不能因为担心这次政府关门会害到自己，就擅自改变规则、牺牲劳工。」