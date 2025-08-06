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川普调高税率　加拿大总理：美加逾85%贸易免关税

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（法新社渥太华5日电） 美国总统川普（Donald Trump）日前调高部分加拿大商品的关税后，加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天说，超过85%的美加双边贸易仍维持免关税。

卡尼曾说，对川普上周决定将个别加拿大进口商品的关税，从25%提高到35%感到失望，此项措施自8月1日生效。

但卡尼强调，川普决定保留所有符合美墨加贸易协定（USMCA）商品的豁免是非常重要的。这项协定在川普第1任期内签订，并受到他的赞许。

卡尼在加拿大西岸卑诗省（British Columbia）表示，加拿大目前面临的美国平均关税税率是所有国家中最低之一。

他说：「超过85%的美加贸易继续双向免税。」

川普为提高对加拿大商品徵收关税辩护时说，加拿大未能有效阻止芬太尼跨境流入美国；芬太尼助长美国重大的类鸦片（opioid）药品危机。

卡尼指出，与其他来源相比，自加拿大流入美国的芬太尼「几乎可忽略」。

根据美国资料，2022至2024年间，在美加交界查获的芬太尼占全部查获量不到0.1%。

卡尼告诉媒体，自上周宣布关税措施以来，他尚未与川普谈过话。

他说：「我们会在合适的时候来谈。」并表达希望双方谈判代表仍能朝全面双边协议迈进。

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