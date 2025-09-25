川普：不会允许以色列吞并约旦河西岸

afp_tickers

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天表示，不会允许关键盟友以色列吞并约旦河西岸。一些以色列内阁成员之前扬言并吞当地，以扼杀让巴勒斯坦建国的「两国方案」（Two-state solution）。

川普（Donald Trump）在椭圆形办公室（Oval Office）告诉记者：「我不会允许以色列并吞约旦河西岸（West Bank）…不，我不会允许。这不会发生。」

有人问川普是否在本周联合国一场会议上向阿拉伯领导人承诺将阻止任何并吞行为，川普随后作出上述回应。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾矢言不让巴勒斯坦建国，其内阁中的极右翼成员则威胁要并吞约旦河西岸，以回应最近几个西方国家承认巴勒斯坦国。

川普今天稍早与尼坦雅胡谈话，被问及是否警告尼坦雅胡勿采取此类行动时，川普回答：「是的，但我不会允许。」

「不管我有没有跟他谈…我谈过了，但我不会允许以色列并吞约旦河西岸。已经够了。现在是时候停止了。」

川普也对就加萨走廊（Gaza Strip）情势达成协议表示乐观。现在有愈来愈多人敦促结束加萨战争，并让自2023年10月7日巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）袭击以色列以来被扣押的人质获释。

川普说：「我们今天与尼坦雅胡谈过了，我们跟中东所有领袖谈过，他们是很棒的人，我们相当接近就加萨问题达成协议，甚至可能实现和平。」

以色列官员表示，尼坦雅胡预计29日访问白宫。