The Swiss voice in the world since 1935

川普：不会允许以色列吞并约旦河西岸

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天表示，不会允许关键盟友以色列吞并约旦河西岸。一些以色列内阁成员之前扬言并吞当地，以扼杀让巴勒斯坦建国的「两国方案」（Two-state solution）。

川普（Donald Trump）在椭圆形办公室（Oval Office）告诉记者：「我不会允许以色列并吞约旦河西岸（West Bank）…不，我不会允许。这不会发生。」

有人问川普是否在本周联合国一场会议上向阿拉伯领导人承诺将阻止任何并吞行为，川普随后作出上述回应。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾矢言不让巴勒斯坦建国，其内阁中的极右翼成员则威胁要并吞约旦河西岸，以回应最近几个西方国家承认巴勒斯坦国。

川普今天稍早与尼坦雅胡谈话，被问及是否警告尼坦雅胡勿采取此类行动时，川普回答：「是的，但我不会允许。」

「不管我有没有跟他谈…我谈过了，但我不会允许以色列并吞约旦河西岸。已经够了。现在是时候停止了。」

川普也对就加萨走廊（Gaza Strip）情势达成协议表示乐观。现在有愈来愈多人敦促结束加萨战争，并让自2023年10月7日巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）袭击以色列以来被扣押的人质获释。

川普说：「我们今天与尼坦雅胡谈过了，我们跟中东所有领袖谈过，他们是很棒的人，我们相当接近就加萨问题达成协议，甚至可能实现和平。」

以色列官员表示，尼坦雅胡预计29日访问白宫。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团