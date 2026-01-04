川普：委内瑞拉新领袖若「不做正确的事」将有惨痛代价

（法新社华盛顿4日电） 在美军扣押委内瑞拉总统马杜洛后，美国总统川普今天警告，若委内瑞拉临时领导人罗德里格斯不配合美方，将会「付出巨大的代价」。

川普接受「大西洋月刊」（The Atlantic）短暂电话采访时指出：「如果她（指罗德里格斯）不做正确的事，她将会付出巨大的代价，可能比马杜洛（Nicolas Maduro）还要严重。」

美军于当地时间3日清晨攻击委内瑞拉首都卡拉卡斯，轰炸军事目标并将马杜洛及其妻子带往纽约，两人面临联邦毒品走私相关指控。

川普政府表示，只要包括开放美国投资委内瑞拉庞大原油储备等华府目标能够实现，愿意与马杜洛政府其他成员合作。

川普发出警告之际，罗德里格斯（Delcy Rodriguez）已获委内瑞拉最高法院和军方确认为临时总统。

长期反对美国在海外进行国家建构和政权更替的川普昨天表示，美国将「治理」委内瑞拉。

他今天告诉大西洋月刊：「重建或者政权更迭，你想称它什么都好，总比现在的状况好。」

「就委内瑞拉而言，重建不是坏事。这个国家已经烂透了，它是一个彻底失败的国家，这个国家在各方面都是灾难。」

这位79岁共和党籍总统也重申他常提出的要求，主张北大西洋公约组织（NATO）盟国丹麦自治领土的格陵兰（Greenland）应该成为美国一部分。

当被问到美军在委内瑞拉的行动对格陵兰发出何种信号时，川普告诉大西洋月刊：「他们要自己去理解，我真的不知道…但我们确实需要格陵兰，绝对需要。我们为防卫而需要它。」