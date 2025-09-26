The Swiss voice in the world since 1935

川普：2026世足主办城市若危险 就移地举行

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天放话，称他会考虑将2026年世界杯足球赛部分赛事，从他认为有安全疑虑的美国城市移至其他地点举行。

川普在白宫椭圆形办公室表示，虽然他预期本届赛事会「安全无虞」，但他已准备好将他认为「哪怕有一点点危险」的主办城市剔除。

美国将与墨西哥和加拿大共同主办明年的世界杯，并承办大部分赛事。本届世界杯已扩大至48支队伍参赛。

美国的主办城市包含洛杉矶、旧金山和西雅图等民主党票仓。

川普告诉记者：「世界杯将会安全无虞。如果我认为不安全，我们就会把比赛移到另一座城市。」

川普政府今年不顾地方与州政府领袖反对，已在多个由民主党主政的美国城市部署国民兵部队。

在本届世足赛事中，旧金山与西雅图将各自主办6场比赛，洛杉矶则将包办8场赛事。

川普继续说：「这其实是个很合理的问题。如果我认为某座城市不安全，我们就会把比赛移出那座城市。」他接着开始列举芝加哥的犯罪统计数据，但芝加哥并非美国的世界杯主办城市之一。

川普在谈话中似乎也提及2028年的洛杉矶奥运。

他补充说：「如果我们认为任何城市对世界杯、或对奥运有那么一点点危险…特别是世界杯，因为它在这么多城市举行，我们就不会允许赛事进行，我们会稍微调整一下比赛地点。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团