川普：2026世足主办城市若危险 就移地举行

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天放话，称他会考虑将2026年世界杯足球赛部分赛事，从他认为有安全疑虑的美国城市移至其他地点举行。

川普在白宫椭圆形办公室表示，虽然他预期本届赛事会「安全无虞」，但他已准备好将他认为「哪怕有一点点危险」的主办城市剔除。

美国将与墨西哥和加拿大共同主办明年的世界杯，并承办大部分赛事。本届世界杯已扩大至48支队伍参赛。

美国的主办城市包含洛杉矶、旧金山和西雅图等民主党票仓。

川普告诉记者：「世界杯将会安全无虞。如果我认为不安全，我们就会把比赛移到另一座城市。」

川普政府今年不顾地方与州政府领袖反对，已在多个由民主党主政的美国城市部署国民兵部队。

在本届世足赛事中，旧金山与西雅图将各自主办6场比赛，洛杉矶则将包办8场赛事。

川普继续说：「这其实是个很合理的问题。如果我认为某座城市不安全，我们就会把比赛移出那座城市。」他接着开始列举芝加哥的犯罪统计数据，但芝加哥并非美国的世界杯主办城市之一。

川普在谈话中似乎也提及2028年的洛杉矶奥运。

他补充说：「如果我们认为任何城市对世界杯、或对奥运有那么一点点危险…特别是世界杯，因为它在这么多城市举行，我们就不会允许赛事进行，我们会稍微调整一下比赛地点。」