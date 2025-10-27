川普：2028年不会角逐副总统职位

（法新社空军一号机上27日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，他不会在2028年美国大选中角逐副总统职位。一些支持者认为，这样做可让他规避任期限制，继续掌权。

美国宪法修正案规定任何人当选总统职务不得超过2次，川普已于今年1月开始第二个任期。尽管如此，他的一些拥护者曾建议，川普可以先成为副总统，在总统职位出缺时依法继任总统，绕过这一规定。

当被问及是否会在2028年11月角逐副总统时，川普在空军一号（Air Force One）机上对记者表示，他「理论上可以这么做」。但他随即补充说：「我不会这么做…我觉得太取巧了，也不正确。」

川普曾在2017年至2021年首次担任总统。他多次提到，尽管宪法修正案有限制，他的支持者仍呼吁他在第2个任期届满后继续掌权。这位现年79岁的亿万富翁最近甚至在白宫椭圆形办公室的桌上摆放印有「Trump 2028」字样的红色帽子。

一些支持者推测，现任副总统范斯（JD Vance）可能在2028年与川普搭档竞选总统。如果范斯当选，理论上他将迅速辞职，让川普继任。

川普的表态出现在前顾问、「让美国再次伟大」（MAGA）运动核心思想家巴农（Steve Bannon）声称「已有计画」让川普续留白宫之后。

巴农告诉「经济学人」（The Economist）：「他将会得到第三个任期…川普会在2028年再次担任总统。大家就应该接受这个事实。」

当被问及宪法第二十二修正案─规定总统任期限制的条文─时，巴农说：「有很多不同的替代方案，适当时机，我们会公布具体计画」。