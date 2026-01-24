川普2.0国防战略 本土西半球列优先、有限援助盟国

（法新社华盛顿23日电） 五角大厦今天发布川普2.0版国防战略报告，指未来美军将以保护本土为优先并吓阻中国，对欧洲及其他地区的盟邦改为提供「较为有限」的支援。

这份2026年国防战略报告（NDS）与过去的版本显着不同，特别强调盟邦必须自行承担更多防卫责任，美方支援则相对减少，对中国与俄罗斯这两个传统对手的论述也采取较温和语调。

报告中说：「随美军聚焦于本土防卫与印太地区，我们在其他地区的盟友与伙伴将为自身防卫负起主要责任，美军会提供关键但较为有限的支援。」

川普第一任及继任的拜登政府等前两版国防战略报告，都称中国是美国最严峻的挑战，并指出俄罗斯构成「迫切威胁」。

然而这回2026年版的国防战略却呼吁与北京维持「互相尊重的关系」，也未提及台湾，同时将俄罗斯带来的威胁形容为「持续但可控」，大多影响到的是北大西洋公约组织（NATO）东部成员。

这回的国防战略批评之前历任政府忽视边境安全，导致「非法移民大量涌入」及毒品泛滥。

报告中说「边境安全就是国家安全」，因此五角大厦将「优先加强边境防护、防止各类入侵，以及遣返非法移民」。

然而之前拜登政府则聚焦于中国与俄罗斯，称这两国带来的「对国内安全与人民安全的威胁，已超越恐怖主义」。

此外，2026年国防战略报告并未提及气候变迁危机，而拜登政府时曾将其列为「新兴威胁」。

如同上月公布的川普2.0国家安全战略（NSS），这份国防战略（NDS）也将拉丁美洲提升为美国首要战略重点。

报告强调「美军将重建在西半球的军事优势，并运用这项优势来保护我们的本土以及稳固对区域战略要地的掌控」