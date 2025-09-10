The Swiss voice in the world since 1935
工作场所

中国人为什么不来瑞士旅游了？

瑞士的山脉-如图中的瑞吉山-每年吸引成千上万的游客。
瑞士的山脉-如图中的瑞吉山-每年吸引成千上万的游客。 Keystone / Urs Flueeler

中国游客曾是瑞士旅游业的重要支柱之一，人数众多、消费力强，甚至一度创下万人旅行团的纪录。然而，近年来中国游客在瑞士的存在感急剧下降。2024年，中国游客在瑞士的过夜人次仅为疫情前的一半，少女峰等热门景点也感受到这一变化。

此内容发布于
11 分钟

我关注瑞士的日常生活和独特现象，为国际受众撰写文章，解析瑞士的社会运作模式及人们的生活方式。 我在苏黎世和奥斯陆学习德语以及斯堪的纳维亚研究，并毕业于瑞士MAZ新闻学校，随后在多家瑞士日报担任记者，同时作为自由撰稿人，报道广泛的新闻议题。我自2023年起在瑞士资讯工作。

2024年，瑞士的旅游业欣欣向荣，恢复如初。酒店留宿人数创下新高：在瑞士预订的酒店过夜人数达到了4280万，超过了新冠疫情前的数字，2019年的留宿总数为3960万次。

在这些过夜留宿中，瑞士本国人的比例占了将近一半。2021年，瑞士本国人的酒店过夜人数就已出现激增趋势，当时是受疫情影响，瑞士人开始爱上境内旅行。

不过，后来这一数字保持在了较高水平。2024年，瑞士酒店记录了近2100万瑞士本国人的留宿人次。尤其在冬季，瑞士人是国内旅游业最重要的客户群。

统计数字中的抵达人数显示的是，游客入住酒店的次数，与停留时间长短无关。单个游客可以被多次计算(如果他们在不同地点过夜)。到达人数则被认为是一个显示目的地受欢迎程度的大略指标。

过夜次数显示了游客在酒店和旅馆过夜的总数，与旅行人数无关。它们提供了游客平均逗留时间的信息。

本文使用的统计数据仅包括在酒店、旅馆和宾馆的过夜次数，不包括在度假公寓、Airbnb住宿或露营地的过夜次数。

疫情后创纪录

新冠疫情对世界来说是一个转折点，对瑞士旅游业也是如此。疫情期间来自国外的客人大量减少。

过去，全球性的危机对外国游客的数量就有很大影响。例如，第二次世界大战期间，瑞士的外国游客比例急剧下降；1941年，80%以上的游客来自瑞士国内。战后，国外游客大量回流。1970年，在瑞士度假的游客中有62%来自国外。

在1970年之后的几十年中，在瑞士留宿的游客总数稳定在3200万-3700万人次之间。直到2010年末，这一数字才开始首次明显上升，并在2024年，也就是疫情后的短短几年，达到42’830’588人次。

外部内容

疫情后的新纪录

2025年还将再创新高。今年上半年，瑞士酒店的过夜人数比去年同期增加了1.8%。5月在巴塞尔举行的欧洲电视歌唱大赛和6月的欧洲女子足球锦标赛等大型活动可能是促成这一增长的重要因素。

中国游客在哪？

2019年中国游客还是瑞士旅游业的重要客源。瑞士德语报纸《每日导报》曾用”中国浪潮”来形容一个由12’000名游客组成的中国旅游团。由于人数众多，他们同时乘坐95辆旅游大巴环游瑞士。这个庞大旅行团的成员是为美国化妆品制造商婕斯(Jeunesse Global)效劳的员工们，他们因为完成了销售业绩，获得了瑞士之行的嘉奖。

统计数据显示出这个旅游团的规模：2019年，瑞士登记的中国游客人数为1’008’800万人次，他们在瑞士酒店共留宿了1’392’034晚。亚洲大型旅游团并非在瑞士的任何地方都受欢迎，但他们是瑞士旅游业的福星：他们一般都会提前预订行程，并乐意在瑞士大方消费。

疫情肆虐期间，中国游客人数骤减，即使现在已经过去了几年，但来瑞士旅游的中国人还是寥寥无几。2024年，瑞士登记的中国入境人数仅为485’546人，过夜人次为725’129。少女峰等旅游热点地区都注意到，中国游客的缺失。

据另一份德文报纸《新苏黎世报》称，中国中产阶级现在没钱来欧洲旅游了：”消费者情绪跌至谷底”；还有一个原因是，中国政府呼吁人们在国内旅游，以促进本国经济发展。

中国游客的另一个转变是从随团旅游转向自由行。正如一位旅游专家告诉瑞士电视台SRF的那样，他们的同行人数越来越少，但在一个地方停留的时间越来越长。

外部内容

地方报纸《楚格报》这样写道：”有时中国游客的人数很多，但只有极少数人在这里过夜”。中国市场能否恢复以及何时恢复目前尚不清楚。

美国人蜂拥而至

而美国游客却为瑞士旅游业创造了新纪录。2023年，他们在瑞士的过夜人次增长了26%；2024年夏季，他们在瑞士的过夜人数又增加了近30万人次，共计3’486’894人次。

与中国不同，瑞士与美国的航班联络非常畅通。瑞士经济研究所(KOF)认为，2024年的巴黎奥运会很可能吸引了许多美国人来到欧洲，因为瑞士旅游局的良好宣传，吸引他们绕道来到了瑞士。

相关内容

印度游客也出现了强劲增长。2025年上半年，印度人在瑞士酒店的过夜人次达到378’751次，比2024年同期增加了10%。

追剧效应

2024年，韩国游客为瑞士带来了40万酒店过夜人次。尤其是一座瑞士伯尔尼高原地区的小城-格林德尔瓦尔德(Grindelwald)最受韩国人青睐。这座城市一直深受游客喜爱-现在更是少数几个疫情过后韩国游客过夜人数大幅增加的城市之一，2019年韩国人在此的留宿量为55’971人次，而2023年，则上升到91’131人次；2024年又有所降温，降至79’309人次。

这一显著增长很可能与韩国热播剧《爱的迫降》有关：这部电视剧中有一个动情的场景，男主角在布里恩茨湖畔的伊瑟尔特瓦尔德(Iseltwald)码头的湖光山色中弹奏了钢琴。自此这里的码头就成为该剧的粉丝们的朝圣打卡点。因为游客过多，打破了小城原本的宁静，该市政府现在开始对参观这座码头栈桥的游客收取门票。

这部电视剧应该在东南亚地区也很受欢迎，因为这里的东南亚游客数量也有所增加。数据显示，现在来自马来西亚和印度尼西亚的游客人数已远远超过疫情前水平。

瑞士山村成为游客打卡圣地：点击此处阅读我们关于伊瑟尔特瓦尔德的报道：

相关内容
Asian tourists taking photos at the pier in Iseltwald.

相关内容

韩剧《爱的迫降》瑞士取景地成为亚洲游客打卡点

此内容发布于 因为一部韩国热播电视剧《爱的迫降》中有些外景摄于瑞士，令瑞士伯尔尼的一个小地方-伊瑟尔特瓦尔德(Iseltwald)成为亚洲追剧粉丝的网红打卡地，然而蜂拥而至的游客也打破了小村的岁月静好，并招致了村民和旅游机构的反感。

更多阅览 韩剧《爱的迫降》瑞士取景地成为亚洲游客打卡点

来自邻国的游客

然而，在这次参加统计的大多数瑞士城市中，还是来自邻国的游客最多。

德国人、法国人喜欢来瑞士的山里度假，他们一般会选择讲自己语言的地区(瑞士分德语区、法语区、意大利语区和列托罗曼语区)停留。在格劳宾登州(Graubünden)和提契诺州(Tessin)的十几个边境城镇中，意大利游客是最常见的身影；英国人则喜欢在瑞士滑雪，尤其是在瓦莱州的韦尔比耶(Verbier)和尚佩里(Champéry)。

古尔特内伦(Gurtnellen)和法伊多(Faido)的荷兰游客最多，他们很有可能是在去南部的途中在此歇脚。

外部内容

美国游客喜欢在格林德瓦尔德、卢塞恩和策尔马特等瑞士旅游热点地区停留，而中国游客却喜欢在施维茨(Schwyz)和隆根(Lungern，上瓦尔德州)等不知名的城市住宿。在距离主要旅游区稍远的苏尔塞(Sursee)和阿弗尔滕阿尔比斯(Affoltern am Albis)这两个城市，中国游客也很常见。

还有一些瑞士城市会进行有针对性的宣传，例如，莫雷尔-菲莱特(Mörel-Filet)的许多游客来自香港，他们会从这里前往阿莱奇地区观赏冰川；而洛伊克巴德(Leukerbad)的韩国游客最多。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
虽久负滑雪胜地的美名，瑞士却不得不面对低海拔地区已无稳定雪源的窘境

相关内容

到瑞士去-不滑雪还可以避暑

此内容发布于 气候变迁令瑞士的中低海拔滑雪场失去了立身之本，纷纷转型的瑞士山地度假胜地将目光对准了夏季。

更多阅览 到瑞士去-不滑雪还可以避暑

相关内容

“很幸运，瑞士没有‘过度旅游’”

此内容发布于 瑞士旅游局董事会主席Brigitta M. Gadient认为，在瑞士，地方政府完全有能力管理偶尔出现的游客流高峰。在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时，她还就“高成本为何不是旅游业重要隐患？”这一问题做了解释。

更多阅览 “很幸运，瑞士没有‘过度旅游’”
Wandern am Gibidumsee VS Hintergrund: Fletschhorn Foto by Christof Sonderegger

相关内容

在瑞士徒步：您需要了解什么

此内容发布于 在您收拾背包、穿上徒步鞋上路之前，先来看看我们的团队特意为您编写的这些实用提示。 我可以到哪里去寻找灵感？ 您…

更多阅览 在瑞士徒步：您需要了解什么
Asian tourists taking photos at the pier in Iseltwald.

相关内容

韩剧《爱的迫降》瑞士取景地成为亚洲游客打卡点

此内容发布于 因为一部韩国热播电视剧《爱的迫降》中有些外景摄于瑞士，令瑞士伯尔尼的一个小地方-伊瑟尔特瓦尔德(Iseltwald)成为亚洲追剧粉丝的网红打卡地，然而蜂拥而至的游客也打破了小村的岁月静好，并招致了村民和旅游机构的反感。

更多阅览 韩剧《爱的迫降》瑞士取景地成为亚洲游客打卡点
在露营地过夜是个节省预算的好办法。(Keystone)

相关内容

瑞士人告诉你：穷游瑞士全攻略

此内容发布于 瑞士确实是个高价孤岛。坚挺的瑞士法郎不断挑战着外国旅行者的预算，许多人甚至放弃了赴瑞度假的计划。 这个国家贵得…

更多阅览 瑞士人告诉你：穷游瑞士全攻略

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团