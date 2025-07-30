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瑞士中小企业面临招工难题

中小企业难觅员工，“员工议价能力上升”。
中小企业难觅员工，“员工议价能力上升”。 Keystone-SDA

瑞士中小企业正面临严重的用工短缺问题，而员工议价能力增强与缺勤率上升使这一难题愈发棘手。

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这是由保险公司Axa与索托莫研究所(Sotomo)联合开展的周期性调研所得出的结论。

劳动力短缺依然是中小企业面临的首要挑战：在3月3-10日对德语区和法语区300家企业展开的这项调研中，44%的企业表示“经常或几乎总是”难以填补职位空缺，另有40%的企业表示“有时困难”。只有16%的企业称招工完全没有问题。

员工缺勤问题加剧了用工难局面，而这个问题在过去四年中显著恶化：约四分之一受访企业认为这已成为主要挑战。索托莫负责人迈克尔·赫尔曼(Michael Hermann)在声明中指出：“尽管经济趋于疲软，但中小企业面临的用工短缺依然是一个结构性问题。”

为了“抢到”人才，中小企业不仅要在彼此之间，也要和大型企业(67%的受访者视其为强或中等程度的竞争对手)及公共机构展开竞争。尽管多数中小企业认为自己在团队精神、员工认同感和家庭式工作氛围方面比大公司和政府单位更具吸引力，但在薪资、养老金和晋升机会等决定性因素上却明显处于劣势。

最难招募的是高度专业化人员：83%的企业表示很难找到此类人才，68%称难以招到管理层人员。相比之下，缺乏职业经验的员工则极易找到。

中小企业普遍认为，招聘过程中遇到的最大问题是专业技能不足。但中小企业同样重视可靠性(75%)，还有约三分之二的受访公司将“诚实”视为一个关键因素。团队适配性和敬业精神也被认为至关重要(分别为55%和54%)。在直接比较中，团队合作能力往往更受青睐：若要在团队合作能力与专业技能之间二选一，近四分之三的中小企业(72%)更倾向于前者，仅19%更偏好专业能力更强但团队适配能力较弱者。赫尔曼指出：“如今，融入企业团队等软性因素在实际招聘决策中所占比重越来越大。”

总体来看，持续的人才短缺已经改变劳资关系的权力格局：根据该项研究，目前有63%的中小企业认为求职者拥有更多谈判优势。大约四成企业面临员工提出的加薪要求，近三分之一则遇到更高的灵活工时诉求。而在招聘过程中，近半数企业(48%)表示应聘者提出的薪资要求偏高。

作为应对策略，受访企业日益转向更具弹性的工作模式：超过半数目前提供个性化工作方案和兼职机会。其他计划措施包括额外福利(39%)、更好的养老与社保待遇(21%)以及提高工资(17%)。

尽管如此，大多数中小企业对前景仍持乐观态度：91%的企业认为十年后仍将继续存在。企业长期存续面临的最大威胁往往包括经济不确定性(40%)、客户需求变化(35%)以及青年人才匮乏(26%)。最后这一点也得到另一数据的佐证：44%的企业难以找到传承方案。

瑞士给人以“跨国巨头天堂”的印象，但实际上，瑞士的大公司仅占全国企业总数的0.3%。超过99%的瑞士企业是中小企业，它们撑起了瑞士经济的基本盘。

这些中小企业(员工人数在1至249人之间)共雇佣了全国三分之二的劳动力，遍布农业、制造业和服务业各个领域。它们不仅创造了超过60%的经济附加值，更在职业培训方面发挥着重要作用-瑞士学徒制教育的大多数岗位，就来自这些企业。

从独立咖啡馆到精密零部件工厂，从山区旅馆到地方工程公司，中小企业是瑞士各地区，特别是乡村与中小城市的“经济发动机”，维系着社区活力和就业稳定。

瑞士政府也高度重视中小企业的发展，通过简化行政流程、推动电子政务、支持融资渠道和创新机制等措施予以扶持，由联邦经济事务秘书处(Seco)统筹相关政策实施。

信息来源：联邦经济事务秘书处-中小企业门户外部链接

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