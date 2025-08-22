瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？

在一次实验中，女生回避了那些技术导向较强的职业，而男生则对这些职业表现出兴趣。 Keystone-SDA

在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。

伯尔尼大学8月14日发布的一项新研究的结果驳斥了常见的假设。此前人们普遍认为，在选择职业时，工作场所的特征-例如家庭友好程度或薪资等-具有重要影响。

这项研究发表于《社会经济评论》(Socio-Economic Review)期刊。伯尔尼大学和圣加仑大学的研究团队赶在学生选择学徒岗位之前，对2000多名八年级学生进行了测试。在实验中，学生们需要在一些虚构的岗位描述之间做出选择，这些岗位在八个特征上有所不同：其中五个所需的技能涉及技术知识、创造力或社会交往能力；另外三个则是传统的工作特征，例如薪资、兼职可能性或社会相关性。

结果显示，在薪酬、工作时间或工作的意义方面，男女之间几乎没有差别，但在技能要求方面则存在明显不同。在实验中，女生回避了技术导向较强的职业，而男生则对这些职业表现出兴趣。相反，创造性或社会性任务尤其吸引女生。

不平等加剧

根据伯尔尼大学的说法，在一个日益数字化的工作世界里，技术技能决定着收入和职业发展，而年轻女性对技术密集型职业兴趣偏低，这将进一步加剧现有的不平等。

研究人员表示，需要对刻板印象进行反思，以打破性别化的职业选择模式。研究结果清楚表明，关于能力的性别典型归因在青少年时期就已经普遍存在。