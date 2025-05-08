巴基斯坦：25架印度无人机进犯军事设施遭击落

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（法新社巴斯基坦拉瓦尔品第8日电） 巴基斯坦军方今天表示，已在境内军事设施附近击落来犯的25架印度无人机。巴基斯坦和印度这两个拥核邻国昨天爆发20年来最严重的军事冲突。

印度昨天凌晨对巴基斯坦发动致命的飞弹攻击后，双方边界连日来交火情势升高，巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）誓言将展开报复。

在昨天爆发的军事冲突中，双方合计至少有45人死亡，其中包括孩童。

巴基斯坦军方今天发布声明表示，目前为止已在国内多处一共「击落25架以色列制Harop无人机」。

巴基斯坦军方发言人乔德里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示：「昨夜印度又发动侵略行为，派出无人机进犯多地。」巴基斯坦陆军司令部所在的拉瓦尔品第（Rawalpindi）基地击落一架无人机。

「一架无人机成功袭击拉合尔附近的一处军事目标。」他并说，拉合尔有4名士兵受伤。

信达省（Sindh）因无人机事件造成1名平民死亡和1名平民受伤。

巴基斯坦民航局表示，喀拉蚩（Karachi）机场持续关闭至下午6时（台湾时间晚间9时）。伊斯兰马巴德和拉合尔机场则因「作业原因」短暂关闭。

印度控制的克什米尔（Kashmir）地区4月22日发生恐怖攻击事件，至少26人丧命，印度指控巴基斯坦涉案，昨天凌晨空袭巴基斯坦境内「恐怖分子基础设施」。

伊斯兰马巴德当局否认相关指控，矢言要报复印度的飞弹攻击，还说巴国击落5架印度飞机。印度驻北京大使馆则将战机遭击落的消息斥为「不实讯息」。