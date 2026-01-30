巴拿马最高法院裁定 香港长和营运港口合约违宪

（法新社巴拿马市29日电） 巴拿马最高法院今天宣布，香港长江和记实业有限公司旗下子公司持有的巴拿马运河港口业务合约无效，裁定合约违宪，使巴拿马运河港口的营运前景不明。

香港长江和记实业旗下子公司巴拿马港口公司（PPC）早在1997年1月取得巴拿马政府批准，特许经营巴拿马运河两端的巴尔博亚港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿马港口公司于2021年依照「自动续约条款」，又取得25年特许经营权直到2047年。

巴拿马最高法院的决定，可能会迫使巴拿马政府重组持有港口营运合约所需的法律框架，并有可能重新开放招标营运码头。

巴拿马最高法院的裁决将令曾誓言要重夺巴拿马运河控制权的美国总统川普感到欣喜，同时也为巴拿马运河港口业务的交易带来阻碍。

香港长和集团去年3月宣布拟将43个海外港口资产，包括巴尔博亚港及克里斯托巴港，售予美国资产管理公司贝莱德（BlackRock）及义大利企业地中海航运公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）组成的财团。

长和此举引起中方强烈反弹，中国国家市场监管总局曾经介入审查。长和其后表明，会引入中资买家加入买方财团，并获得中国监管机构和部门批准才会进行交易。