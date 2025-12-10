巴西下议院通过法案 可望大减前总统波索纳洛刑期

（法新社巴西利亚10日电） 巴西国会下议院今天凌晨通过法案，可望大幅缩减前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因密谋政变遭判处的刑期。法案通过前有议员意图干扰议程，引发国会骚乱。

波索纳洛这位极右派前领袖自11月起服刑27年，原因是被认定策划阻止2022年大选后现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任的阴谋。

国会议员持续讨论一项大幅减轻多项罪行刑期的法案，其中包括企图政变罪，这意谓着现年70岁的波索纳洛有机会将刑期缩减到仅剩约2年多。

经过激烈辩论、甚至有1名议员遭警方强行带离议场后，下议院今天上午通过这项法案。该法案仍须参议院批准，才可成为法律。

在保守派占多数的国会，波索纳洛的支持者数月来一直研议各种减轻其刑责的方案，包括先前因全国大规模抗议而失败的特赦提案。

特赦破局后，众议员卡瓦坎特（Sostenes Cavalcante）表示：「迈向目标的第1步，就是减刑。」

昨天在下议院表决法案时，场面陷入混乱。根据当地电视台转播画面，亲政府左派议员布拉加（Glauber Braga）在台上痛批「政变攻势」，并占据议长席后，遭警方强行带离议场，法案最后在今天凌晨通过。

主导法案协商的国会议员达佛尔卡（Paulinho da Forca）在给法新社的影片中说，如果这项法案最终成为法律，「波索纳洛的刑期将减少到…只剩2年4个月左右」。

不过，最终仍需由司法机关依国会批准的新条款重新量刑。