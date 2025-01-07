巴西耶诞蛋糕砒霜中毒案3死 一女子被捕

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（法新社里约热内卢6日电） 巴西警方今天说，已逮捕一名被控杀害3人的女子，她有多名家人因吃了掺有砒霜的耶诞蛋糕而中毒。

去年12月23日在托列斯（Torres）的家族聚会中，有3名女子吃了蛋糕后丧命，另有3人病倒。

负责调查的警方官员维罗索（Marcos Veloso）今天在记者会上说，有确凿证据显示被捕女子犯罪。

警方未揭露这名女子的身分，但巴西媒体报导，她是这个家族的媳妇，而蛋糕是她的婆婆所做。

专家分析发现，死者血液、剩下的蛋糕以及烤蛋糕用的面粉都含有高浓度的砷。这种元素存在于自然中，毒性极强。

维罗索说，家族里有人注意到蛋糕有「辛辣」、「难吃」的味道，负责烤蛋糕的女子阻止大家食用，但为时已晚。

家族中有6人住院。一对分别为65岁和58岁的姊妹，以及姊姊的43岁女儿，相继在数小时内死去。

根据最新消息，制作蛋糕的61岁女子仍在医院接受治疗，状况稳定。

死者之一的丈夫和一名10岁男童已出院。

南大河州（Rio Grande do Sul）法医主任密特曼（Marguet Mittman）说：「3名死者体内有非常高浓度的砷。」

「为了让大家有点概念，35微克就足以致死。其中一名死者体内的浓度高达350倍。」

至于犯罪动机，维罗索说，这个家族关系「非常和睦」，但长期存在「分歧」，或许可以解释这起犯罪的根源。

制作蛋糕的女子的丈夫去年9月因「食物中毒」逝世，当时没有经过调查，如今警方已要求掘出遗体。