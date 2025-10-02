The Swiss voice in the world since 1935

巴西职篮迎来首位女教头 盼带领垫底弱旅翻身

（法新社巴西佛塔雷沙1日电） 塞尔维亚裔澳洲籍篮球教练托多罗维奇（Jelena Todorovic）希望自己的成就不仅止于成为巴西首位执教男子球队的女性，也希望带领这支上季垫底的球队扭转战局。

31岁的托多罗维奇近日才接手位于巴西东北部的佛塔雷沙（Fortaleza）队，正积极备战10月即将开打的巴西男子篮球甲级联赛新赛季。

然而接掌佛塔雷沙队并非易事，因为他们于2024年赛季垫底。

托多罗维奇接受法新社（AFP）访问时说：「我不想只是第一个女性教练，我希望自己能留下战绩。」

「我希望成为一位能让球队变得更好、让球员更成长的教练，我要用战绩证明一切。」

托多罗维奇8月才抵达巴西，她过去曾效力家乡劲旅贝尔格勒红星队（Red Star Belgrade），并在20岁就转任教练。

她曾于澳洲执教俱乐部球队，之后加入过塞尔维亚、西班牙和希腊男子国家队教练团，期间还曾在希腊指导NBA球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），后者现已两度获得美国职篮（NBA）年度最有价值球员（MVP）。

托多罗维奇深受NBA启发，激励她最深者是史上首位在NBA担任助理教练的女性哈蒙（Becky Hammon）。

2020年12月，哈蒙成为NBA史上唯一一位临时执教的女性主帅，当时圣安东尼奥马刺队（San Antonio Spurs）主教练帕波维奇（Gregg Popovich）于与洛杉矶湖人比赛时被驱逐，哈蒙临危受命带队完成比赛。

