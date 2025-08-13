The Swiss voice in the world since 1935

巴西补助55亿美元　帮助遭美关税冲击产业度难关

（法新社里约热内卢13日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣布将提供价值约55亿美元（新台币1648亿元）补助，作为经济纾困方案的一环，协助受美国总统川普（Donald Trump）关税冲击产业。

美国对巴西多项进口商品加徵50%关税，已于6日生效。

这项税率影响了这个拉丁美洲最大经济体的关键产业，尤其是咖啡豆及肉品，尽管川普已经将柳橙汁、民航机与肥料等战略性出口品排除在外。

鲁拉将在今天出席首都巴西利亚的一个典礼时，正式启动紧急应变计画。鲁拉接受一个地方电台访问时表示：「我将签署一项临时措施提供300亿雷亚尔（约新台币1665亿元）信贷额度，协助可能因川普关税而蒙受损失的巴西企业。」

巴西政府指出，新关税影响巴西36%的对美出口，若以2024年数据计算，相当于145亿美元（约新台币4650亿元）。

左翼领袖鲁拉表示，这笔55亿美元援助中许多将用于纾困小型企业，「因为大型企业的韧性较高」。

他强调：「面对川普关税，没有人会被撇下。我们将确保巴西企业得以生存。」

鲁拉政府也将把国产品列为优先以确保其销售，并鼓励受冲击产业开拓新市场。

鲁拉还说，巴西也在考虑对美国采取对等措施。（实习编译：周依恩/核稿：徐睿承）

讨论最多

