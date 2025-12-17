布朗大学枪手在逃 FBI校园周边展开地毯式搜索

（法新社纽约16日电） 美国常春藤盟校布朗大学期末考周惊爆致命枪击案，酿成2死多伤，缉凶行动今天进入第4天，联邦调查局（FBI）专家在校园周边展开地毯式搜索。

FBI在社群媒体发布的照片显示，鉴识专家与搜证小组在罗德岛州首府普罗维登斯（Providence）的布朗大学（Brown University）校园外，沿着覆盖积雪的地面进行搜索。

一名黑衣人13日下午4时左右闯进布朗大学，朝正在期末考的学生开枪，随后逃离现场。

普罗维登斯执法机关今天在简报会中公布一段新的时间轴影片，画面可见一名被列为「关系人」的男子在校园附近的住宅区行走。

这段内容由社区监控与行车记录器拍摄画面剪辑而成，重现犯嫌当天行踪，希望有人能认出他。

普罗维登斯警察局长培瑞斯（Oscar Perez）说：「影像画质已经提升，我们希望民众留意这个人的肢体动作和身体姿态…这些细节可能有助各位辨识此人。」

培瑞斯再次吁请住家或车辆装有监视录影装置的民众向警方提供相关影像，他补充说，调查人员已搜集到约200条有效线索。

当局先前拘留一名疑似与枪击案有关的男子，但调查人员稍后表示「没有理由再认定他是关系人」，因而将其释放。

FBI悬赏5万美元（约新台币158万元）缉凶，并呼吁民众将其视为「持有武器、具危险性的人物」，还说此人「身高约5��8�迹ㄔ�173公分），体格壮硕」。

布朗大学今天敦促案发时可能在附近的学生安排接受警方询问。

校方表示：「即使是看似无关紧要的细节，也可能对案情有所帮助。」（编译：刘文瑜）