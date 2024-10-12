布林肯：外交解决黎巴嫩问题 防止冲突扩大

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（法新社永珍11日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，希望透过外交手段解决黎巴嫩问题并避免引发更广泛的冲突。布林肯同时支持黎巴嫩这个脆弱的国家主张自己的权利对抗真主党。

布林肯再度表示，一直对黎巴嫩发动致命攻击的以色列「有权自我防卫」，对抗真主党（Hezbollah）；但他也说，他对不断恶化的人道情况感到担忧。

布林肯在寮国出席东亚高峰会（East Asia Summit）后向媒体表示：「我们持续密切参与，以避免区域发生更大的冲突。」

他说：「我们全都非常希望能协助创造一个环境，让大家能返回家园、安全无虞并让儿童回到校园。」

「因此，以色列在这方面有明确且非常正当的权益。黎巴嫩人民也希望如此。我们认为，达成这个目标的最佳办法是透过外交理解，这是我们已经努力一段时间的事，也是我们现在关注的议题。」

根据美国国务院发出的声明，布林肯随后与黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）和国会议长柏瑞（Nabih Berri）通话。

黎巴嫩总统大位已悬缺两年，布林肯强调「有必要赋予领导阶层权力，以反映人民期盼黎巴嫩维持稳定、繁荣与独立的意愿。」

他说：「黎巴嫩不能让伊朗或真主党阻碍国家安全与稳定。」

以色列因加萨战争与「哈玛斯」（Hamas）的盟友真主党跨境交火一年后，以色列已扩大在黎巴嫩的作战行动。

布林肯说，在黎巴嫩长期遭到真主党左右后，美国将致力于支持脆弱的黎巴嫩壮大自我。

他说：「很明显，黎巴嫩人有意愿━强烈的意愿━让国家主张自身的权利，为国家的未来负责。」