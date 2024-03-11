帮派如何实质统治海地？5大重点一次看

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（法新社华盛顿11日电） 海地最新一波暴力潮，凸显当地武装帮派握有庞大影响力，并得益于和当局勾结、公家机构怠忽职守，以及前总统摩依士2021年被暗杀后海地陷入政治乱局。

帮派不仅在海地播下恐惧的种子，也成为海地的实际统治者。帮派如今要求海地总理亨利（Ariel Henry）下台，因为若非亨利去年并未如约举行大选，他2月7日早该交棒给继任者。

以下为5大重点，解释海地帮派为何能掌控这个有1100万人口的贫穷加勒比海国家。

●帮派是如何坐大？

帮派在海地早已存在数十载，并自1990年代中期起变得格外活跃，当时海地政府由于担心军事政变，解散军队。

然而，专家指出2018年才是转捩点。海地人民那年发起大规模反政府示威，要求政治改革、终结贪污腐败，而海地当局为了镇压民众，转向帮派求助。

●为何无法控制帮派？

法国巴黎索邦大学（Pantheon-Sorbonne University）地理学家狄奥戴特（Jean- Marie Theodat）将绰号「烤肉」（Barbecue）的帮派首领谢里齐耶（Jimmy Cherizier）喻为从主人手中解放的「科学怪人」（Frankenstein），并指海地帮派已变得比国家政治及安全机构更为强大，成为多个「自治」权力中心。

狄奥戴特表示，帮派现在控制海地首都太子港（Port-au-Prince）超过80%区域，它们几乎不受限制的犯罪活动更造成「公家机构瓦解，最终导致总统摩依士（Jovenel Moise）遭暗杀」。

●帮派想要什么？

比利时「亚洲、非洲及拉丁美洲三洲研究中心」（Tricontinental Centre）研究员汤玛斯（Frederic Thomas）说：「就算谢里齐耶使用政治语言，甚至是革命的措辞，（帮派）并没有政治或社会计画。它们感兴趣的是权力和控制领土。」

帮派希望确保自身统治地位，同时继续藉有利可图的非法活动获益，例如让它们得以壮大的贩毒、敲诈、绑架和勒索活动。

●有什么解决方案？

狄奥戴特评论，长期而言海地必须动员更多年轻人以强化军警力，尤其是透过徵兵。

至于政治方面，狄奥戴特指亨利返国将「加剧混乱，完全否认是他的篡权行为导致失序局面」，而海地民众应有权选出自己的领导人。

海地人权组织「全国人权捍卫网络」（National Human Rights Defense Network）的艾斯帕兰斯（Pierre Esperance）告诉法新社「国际社会能协助（海地）达成政治协议」，但也强调国际社会应更仔细聆听公民社会的意见，并停止支持让国家落入帮派手中的政府。

●国际社会有何反应？

为打击海地帮派，联合国和美国都支持由肯亚领导一项跨国警察部署任务，并呼吁海地立即展开政治转型。

海地学者狄奥戴特则说，他们欢迎任何能协助处理帮派问题的外国任务团来到海地，但也强调，它必须能激发当地民众对它的信心。（译者：洪培英/核稿：陈政一）