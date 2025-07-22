库德工人党解甲 牧羊人终归返大山

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（法新社土耳其哈卡里22日电） 库德族武装分子与土耳其军方长达数十年武装冲突终于划下句点，库德族农人现在又开始带着牲畜在毗邻伊朗和伊拉克的哈卡里省深山追逐丰美水草。

57岁的塞拉哈丁．伊伦奇（Selahattin Irinc）一边给羊儿剪毛，一边操库德语说：「我们已经在这里生存很长一段时间，30年前我们可以自由来去，后来无法再来，现在终于又可以如愿地带着牲畜前来。」

11日在伊拉克库德斯坦自治区（Iraqi Kurdistan）举行的象徵性销毁武器仪式标志库德工人党（PKK）摒弃武装叛乱，朝向民主政治转型的重大一步。这是结束中东地区持续最久冲突之一的更广泛工作其中一环。

库德工人党1978年由安卡拉大学（Ankara University）学生创立，终极目标是实现库德人解放。库德工人党1984年开始诉诸武力，后来遭土耳其和大部分国际社会列为恐怖组织。

根据土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指出，这场冲突造成5万名平民、2000名战士死亡。

塞拉哈丁．伊伦奇像其他库德族男男女女一样，在哈卡里省（Hakkari）水草丰美的吉洛山（Cilo Mountains）和标高4137公尺的土耳其第2高峰雷什科峰（Resko peak）山脚从事畜牧业维生。

在武装冲突因和谈而平息的趋势之下，风光秀丽、有许多瀑布、冰川湖和健行步道的吉洛山，其山径于过去几年已陆续对牧羊人和观光客开放。

殊不知这处风景如画的山区长期以来一直是土耳其军方和库德工人党战士激战所在。库德族战士利用崎岖地形藏身并发动袭击，导致当地农人和军方矛盾时起。

和平进程让当地更开放、更悠适，但紧张情势不会一夕消失。省会哈卡里周围，以及前往吉洛山健行步道的主要入口，仍然设有检查哨。

吉洛山气势磅�R，但是山区讨生活并不容易。37岁农夫马希尔．伊伦奇（Mahir Irinc）认为自己或许会是远离尘嚣从事畜牧业的最后世代。

「我不认为新生代会追随我们脚步继续这样下去，如果真的有，我们会很开心，但是时下年轻人不想再靠养牲畜维生，只想更容易讨生活。」