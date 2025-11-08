康乃尔大学支付6000万美元与川普政府和解

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约7日电） 美国康奈尔大学（Cornell University）今天表示，已同意支付6000万美元（约新台币18亿6000万元）解决与川普政府的纷争，使其能恢复获得2亿5000万美元联邦政府资金。

川普（Donald Trump）1月重返白宫后，对包括常春藤盟校康乃尔在内的几所菁英大学施压，指责它们是自由主义偏见的堡垒及窝藏反犹太主义者。

由于川普的打压，康乃尔大学表示，他们收到停工令，并遭到联邦政府终止补助及冻结拨款，影响规模达到2亿5000万美元（约新台币77亿5000万元）。

川普政府还对康乃尔等数十所大学启动民权调查，指控其在校园内出现抗议以色列攻打加萨走廊（Gaza Strip）的活动时，放任犹太裔和以色列学生遭受歧视。

康乃尔大学表示，根据与川普政府达成的协议，康乃尔将在3年内除了在强化美国农业方面的研究投资3000万美元，还将直接支付3000万美元给联邦政府；其所面临的民权调查则终止。

康乃尔在声明中强调：「这份决议明确表达，康奈尔大学对这些条款的同意，不等于承认有不当行为」。

康奈尔大学校长柯里科夫（Michael Kotlikoff）对和解消息表示欢迎。他说，这份协议「认可联邦政府致力于执行既有的反歧视法，同时保护我们的学术自由和机构独立性。」