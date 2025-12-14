德军备扩张 传统军工与新创防务公司争夺军费配置

（法新社柏林13日电） 随着德国重新武装，防务巨头开始展开角力：传统军工集团主张投资重型武器，新兴公司则推动更多现代化装备，例如人工智慧（AI）无人机。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）承诺打造欧洲最强的传统军队，投入数千亿欧元，加速这项始于俄罗斯2022年对乌克兰全面入侵之后的军备扩张。

欧洲各地都在加速重新武装，这既是受到美国总统川普要求北大西洋公约组织（NATO）盟国增加国防支出的压力，也是出于对美国是否持续承诺欧洲安全的担忧。

但这些资金应该流向何处，却是争论的焦点。

部分德国防务科技新创公司指出，乌克兰战争显示，相对便宜、可大量生产的装备，如人工智慧驱动的无人机，将成为未来战争的关键。

一些人认为，过多资金投入了经典但昂贵的武器，如战车与装甲车，而这些武器容易成为新型、成本低廉的空中武器攻击目标。

德国防务科技公司Helsing创办人谢尔夫（Gundbert Scherf）告诉法新社：「显然，我们过于集中于传统作战平台。」

「随着周遭世界的变化，支出模式必须改变。」

谢尔夫表示，态度正在逐渐改变，「我希望我们能看到支出模式从传统系统占99%、自动化系统占1%的极端比例，转向更加均衡」。

总部位于慕尼黑的Helsing成立于2021年，获得Spotify创办人艾克（Daniel Ek）投资公司支持，估值约120亿欧元（140亿美元），近期与德国军方进行测试多次成功命中目标。

站在这场辩论另一侧的，是德国最大武器制造商莱茵金属（Rheinmetall），该公司是军用车辆与弹药的重要供应商，销售额因乌克兰战争而大幅成长。

执行长派培格（Armin Papperger）承认无人机的重要性与日俱增，但他认为，无人机只是未来关键系统之一。

派培格近日在媒体简报会上表示：「如果没有装甲车，一旦遭到入侵，国家将无法防卫或击退侵略者。」